МИД РФ призвал россиян в Чили к осторожности в связи с участившимися ограблениями

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - МИД РФ опубликовал предупреждение для россиян о необходимости соблюдения мер личной безопасности в Чили в связи с участившимися случаями нападений с целью ограбления на туристов, в том числе находящихся в этой стране граждан РФ.

"В ходе планирования поездки в Республику Чили необходимо учитывать высокую криминогенную опасность в стране. Это в первую очередь касается центра города Сантьяго, особенно в вечернее и ночное время", - говорится в предупреждении, размещенном на сайте ведомства.

В МИД предупредили, что во избежание привлечения внимания преступников следует воздерживаться от ношения драгоценностей и других дорогостоящих предметов.

Как отметили в министерстве, "в случае нападения важно соблюдать спокойствие, не оказывать сопротивления грабителям, которое зачастую вызывает применение с их стороны холодного и огнестрельного оружия".