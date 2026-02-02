США направили на Ближний Восток группы истребителей F-35A и самолетов РЭБ

Истребитель F-35A Lightning II ВВС США Фото: U.S. Air Force via Getty Images

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Пентагон направил на Ближний Восток группы из шести истребителей пятого поколения F-35A Lightning II и шести самолетов радиоэлектронной борьбы E/A-18G Growler, сообщает издание Itamilradar.

Американские самолеты в выходные совершили трансатлантический перелет при поддержке самолетов-заправщиков и с промежуточными посадками на Азорских островах и в Испании, а затем продолжили полет в направлении Ближнего Востока.

Предполагается, что обе авиационные группы теперь размещены на базе Муваффак Салти в Иордании.

На минувшей неделе США также перебросили стратегический самолет радиоэлектронной разведки RC-135V/W Rivet Joint на авиабазу Аль-Удейд в Катаре и самолет E-11A BACN, который предназначен для обеспечения связью войск в условиях ведения боевых действий, на базу Принц Султан в Саудовской Аравии.

Ранее в январе США развернули на авиабазах на Ближнем Востоке авиакрыло (полк) в составе трех эскадрилий истребителей F-15E Strike Eagle (37 самолетов), две эскадрильи штурмовиков A-10 Thunderbolt II (24 самолета) и четыре самолета РЭБ E/A-18G Growler. На авиабазе Аль-Дафра в ОАЭ также находятся три дальних высотных разведывательных беспилотника MQ-4C Triton.

На борту американского авианосца USS Abraham Lincoln, курсирующего в Аравийском море близ Омана, базируются три эскадрильи боевых истребителей F/A-18 и одна эскадрилья истребителей пятого поколения F-35C - всего около 48 самолетов, а также эскадрильи самолетов РЭБ и дальнего радиолокационного обнаружения. В состав авианосной ударной группы входят эсминцы USS Spruance, USS Michael Murphy и USS Frank Petersen, которые оснащены крылатыми ракетами Tomahawk с дальностью действия 1,6 тыс. км.

Помимо этого, в настоящее время на позициях на Ближнем Востоке развернуты зенитные ракетные комплексы Patriot и системы противоракетной обороны THAAD для защиты от возможных иранских контратак в случае проведения американской военной операции.