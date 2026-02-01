Сильнейшая вспышка зафиксирована на Солнце

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Вспышка высшего класса отмечена на Солнце, сообщила в воскресенье Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

"Пробило X уровень только что. На Солнце вспышка высшего класса", - говорится в ее сообщении в телеграм-канале.

Как отмечается, "есть большая вероятность новых крупных событий в самое ближайшее время".

На прошлой неделе ученые сообщали о завершении первой сильной магнитной бури 2026 года.