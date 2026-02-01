Аятолла Хаменеи предупредил, что удар США по Ирану приведет к региональной войне

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - В случае, если США нанесут удар по Ирану, начнется региональная война, заявил верховный лидер Ирана Али Хаменеи.

"Американцы должны знать, что если они начнут войну, на этот раз это будет региональная война", - цитирует Хаменеи агентство Tasnim.

В последние недели президент США Дональд Трамп неоднократно выражал надежду на то, что ему удастся договориться с Тегераном по основным спорным темам. Эти заявления звучат на фоне концентрации близ Ирана существенных американских сил.

Нынешняя администрация США требует от Тегерана среди прочего отказа от ядерной программы и ограничения ракетной программы.

Накануне советник верховного лидера Ирана Али Шамхани заявил, что вооруженные силы Ирана в случае нападения на них готовы действовать не только на море, но и на более широком фронте.

Со своей стороны глава МИД Ирана Аббас Аракчи отметил в интервью CNN Turk, что переговоры Тегерана и Вашингтона возможны, если США возьмут на себя обязательства более не атаковать Иран.