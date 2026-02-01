Поиск

Axios пишет, что Вашингтон дал знать Тегерану, что согласен на переговоры

Турция, Египет и Катар работают над организацией встречи

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Власти США уведомили иранскую сторону, что готовы встретиться для обсуждения соглашения по ядерной программе Тегерана, сообщает в воскресенье Axios со ссылкой на источники.

"Администрация Трампа уведомила Иран по нескольким каналам, что открыта к встрече для переговоров по сделке", - пишет портал со ссылкой на высокопоставленное американское официальное лицо.

Согласно публикации, Турция, Египет и Катар работают над организацией встречи между спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом и высокопоставленными иранскими официальными лицами. Она может состояться в Анкаре уже на следующей неделе.

"Есть продвижения. Мы делаем все, что можем", - заявил один из ближневосточных собеседников порталу.

В Белом доме сообщают, что президент США Дональд Трамп пока не принял решения об ударе по Ирану и все еще остается открыт к дипломатическому урегулированию.

В последние недели Трамп неоднократно выражал надежду на то, что ему удастся договориться с Тегераном по основным спорным темам. Эти заявления звучат на фоне концентрации близ Ирана существенных американских сил.

Нынешняя администрация США требует от Тегерана среди прочего отказа от ядерной программы и ограничения ракетной программы.

США Иран переговоры
