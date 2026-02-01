Поиск

На территории США продолжаются сложные погодные условия
В городе Шарлотт в штате Северная Каролина
Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - В США продолжается непогода, на восточном берегу страны есть угроза наводнений, сообщает в воскресенье CBS News.

"Мощный прибрежный шторм несет риск прибрежных наводнений и очень сильный ветер в прилегающих района", - сообщает телеканал.

В свою очередь, издание South Florida Reporter отмечает, что США "сейчас находятся во власти исторически сурового и неослабевающего зимнего погодного паттерна, поскольку массивная штормовая система быстро усиливается в мощный циклон у восточного побережья".

Издание также отмечает, что "опасный холод распространяется на юг".

Ранее из-за непогоды многие домохозяйства в США остались без энергоснабжения.

"Десятки тысяч людей в пятницу остаются шестой день без электричества, пока штаты Южная и Северная Каролина, а также Вирджиния готовятся к серьезной зимней буре, которая может принести больше снега", - сообщало ранее агентство Associated Press (AP).

По данным метеорологов, арктический воздух, движущийся на юго-восток страны, вызовет и в дальнейшем резкое падение температур.

В частности, указывается, что холода ожидаются и в штате Теннеси в районе города Нэшвилл, где уже ранее многие дома оставались без электричества.

Всего, по данным AP, в пятницу утром оставались без электричества 230 тыс. домохозяйств. Подавляющее большинство их находится в штатах Миссисипи и Теннеси.

По данным синоптиков, которые приводит агентство, сильные морозы в этих регионах сохранятся и в феврале.

