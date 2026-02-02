Европейские рынки акций выросли в пятницу и по итогам недели

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы повысились в пятницу и завершили неделю в плюсе.

Общеевропейский индекс Stoxx Europe 600 увеличился на 0,64% - до 611 пунктов. С начала недели индикатор прибавил 0,4%.

Британский FTSE 100 прибавил 0,51%, германский DAX - 0,94%, французский CAC 40 - 0,68%, итальянский FTSE MIB - 1%, испанский IBEX 35 - 1,66%.

Инвесторы оценивали европейские статданные, новости и отчетности компаний.

Как показали опубликованные в пятницу предварительные данные, ВВП еврозоны в октябре-декабре вырос на 0,3% в сравнении с предыдущими тремя месяцами и на 1,3% в сравнении с тем же кварталом предыдущего года. Результат оказался лучше консенсус-прогноза опрошенных Trading Economics аналитиков, ожидавших подъема на 0,2% к предыдущему кварталу и на 1,2% в годовом выражении.

Экономика Германии в прошлом квартале также показала рост сильнее ожиданий. ВВП этой страны повысился на 0,3% в поквартальном сравнении. Прогноз аналитиков предполагал увеличение на 0,2%. Годовой рост германской экономики составил 0,4% (прогноз - 0,3%), став самым существенным за три года.

ВВП Испании в минувшем квартале увеличился на 0,8% в квартальном сравнении и на 2,6% в годовом, Франции - на 0,2% и 1,1% соответственно.

Безработица в еврозоне в декабре опустилась до 6,2% по сравнению с 6,3% в предыдущий месяц. Между тем, безработица в Германии в декабре осталась на уровне предыдущего месяца 6,3% - показатель не меняется с марта 2025 года и является максимальным с сентября 2020 года.

Потребительские расходы во Франции в декабре уменьшились на 0,6% по сравнению с предыдущим месяцем. Аналитики прогнозировали снижение на 0,4%.

Лидером роста среди компонентов индекса Stoxx Europe 600 стала французская инжиниринговая компания Alten (+16,8%), лидером снижения - нидерландский производитель систем освещения Signify (-17,2%).

Бумаги adidas подорожали на 3,9%. Германский производитель спортивных товаров накануне сообщил о рекордных продажах в 2025 году и анонсировал buyback на 1 млрд евро.

Цена акций Swatch Group выросла на 13,4%, хотя швейцарский производитель часов получил EBIT в размере 135 млн швейцарских франков ($176 млн) в минувшем году при среднем прогнозе аналитиков в 201,3 млн франков. Выручка компании, выпускающей часы под брендами Omega, Longines и Tissot, составила 6,28 млрд франков при прогнозе в 6,19 млрд франков.

Оператор кредитных бюро Experian нарастил рыночную стоимость на 2,3% на новостях о запуске новой программы обратного выкупа акций объемом $1 млрд.

Шведский производитель бытовой техники Electrolux увеличил капитализацию на 14,6%. Компания отчиталась о более чем трехкратном росте чистой прибыли в четвертом квартале.

Стоимость акций испанского CaixaBank повысилась на 6,8% после квартальной отчетности.

Во Франкфурте акции SAP подорожали на 3,6%, в Париже рост более чем на 2% продемонстрировали котировки бумаг Eurofins, Societe Generale, Sanofi, Capgemini и Stellantis. При этом бумаги ни одной компании в Париже или Франкфурте не подешевели более чем на 1%.