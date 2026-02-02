Что случилось этой ночью: понедельник, 2 февраля

Атака БПЛА на Старый Оскол и Славянск-на-Кубани, США готовы к переговорам с Ираном, Кеннеди-центр закроют на реконструкцию

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Три многоквартирных дома в Старом Осколе Белгородской области пострадали при атаке беспилотников, в Краснодарском крае обломки БПЛА повредили многоквартирный дом в Славянске-на-Кубани, а также частный дом в поселке Афипском.

- Власти США уведомили иранскую сторону, что готовы встретиться для обсуждения соглашения по ядерной программе Тегерана, сообщил Axios со ссылкой на источники. По данным портала, встреча может пройти в Анкаре в течение недели.

- Пентагон направил на Ближний Восток группы из шести истребителей пятого поколения F-35A Lightning II и шести самолетов радиоэлектронной борьбы E/A-18G Growler, сообщило издание Itamilradar.

- На Камчатке спасатели обнаружили восьмерых туристов, пропавших в районе Пущинских термальных источников. Пострадавших среди них нет.

- Доступ к более чем 1,2 тыс. интернет-ресурсов с информацией о запрещенных БАД заблокирован в РФ, сообщил Роспотребнадзор.

- Кеннеди-центр в Вашингтоне с 4 июля 2026 г. закроется на реконструкцию, объявил президент США Дональд Трамп. Она займет около двух лет. По словам Трампа, здание находится в неудовлетворительном состоянии как в финансовом, так и в структурном плане.