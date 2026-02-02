Brent подешевела до $66,01 за баррель

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Котировки нефти теряют более 4% в понедельник на сигналах снижения напряженности в отношениях США и Ирана.

Тегеран "серьезно" относится к переговорам по спорным с США вопросам, заявил в выходные американский президент Дональд Трамп. Это ослабило опасения инвесторов, связанные с возможностью нанесения Вашингтоном удара по Ирану.

К 8:20 по московскому времени апрельские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $3,31 (4,77%) до $66,01 за баррель. В пятницу Brent подешевела на $0,27 (0,39%), до $69,32 за баррель.

Мартовские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на Нью-Йоркской товарной бирже NYMEX на $3,21 (4,92%), до $62 за баррель. За предыдущие торги контракт подешевел на $0,21 (0,32%), до $65,21 за баррель.

В пятницу цена Brent поднималась до самого высокого значения за шесть месяцев, а WTI держалась около максимума с конца сентября.

Трамп неоднократно угрожал вмешательством, если Тегеран не согласится на ядерную сделку или продолжит принимать репрессивные меры против протестующих. Эти постоянные угрозы поддерживали цены на нефть на протяжении всего января, отмечает аналитик Phillip Nova Приянка Сачдева.

"Откат рынка в понедельник был также подкреплен возобновившимся укреплением доллара США", - говорит она.

Министры восьми стран ОПЕК+, участвующих в добровольных ограничениях добычи нефти, на очередной ежемесячной встрече в минувшие выходные приняли решение сохранить паузу в наращивании добычи в первом квартале, говорится в сообщении ОПЕК. Таким образом, квоты в марте будут определены на уровне тех, что действовали в декабре, - как и было запланировано ранее.