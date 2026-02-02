Поиск

Муниципальный транспорт в крупных городах Германии остановится из-за забастовок

Муниципальный транспорт в крупных городах Германии остановится из-за забастовок
Фото: picture alliance via Getty Images

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Масштабные забастовки работников муниципального транспорта пройдут в понедельник по всей Германии, сообщает профсоюз Ver.di.

По данным профсоюза, движение общественного транспорта будет приостановлено в большинстве федеральных земель. Полностью остановится транспорт в Берлине, Гамбурге и Бремене. Забастовки также затронут крупные города Баварии, Северного Рейна‑Вестфалии, Гессена, Саксонии, Тюрингии, Шлезвиг‑Гольштейна и других регионов.

Единственной землёй, где забастовки не планируются, остаётся Нижняя Саксония, где действует соглашение о "мире" между работодателями и профсоюзами.

Поезда Deutsche Bahn будут курсировать в штатном режиме. Пассажиры смогут воспользоваться городскими электричками, обслуживаемыми концерном, в Берлине, Гамбурге, Мюнхене, Штутгарте, Кёльне, Нюрнберге и других регионах. Забастовки не затронут также поезда дальнего и регионального следования.

Профсоюз намерен усилить давление на работодателей в рамках текущего раунда переговоров. Среди требований - сокращение недельной нормы рабочего времени, уменьшение продолжительности смен, увеличение перерывов и повышение надбавок за ночные, сменные и выходные часы.

По оценкам Ver.di, в акциях примут участие около 100 тыс. работников 150 транспортных предприятий.

ФРГ Ver.di
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Муниципальный транспорт в крупных городах Германии остановится из-за забастовок

 Муниципальный транспорт в крупных городах Германии остановится из-за забастовок

США направили на Ближний Восток группы истребителей F-35A и самолетов РЭБ

 США направили на Ближний Восток группы истребителей F-35A и самолетов РЭБ

Axios пишет, что Вашингтон дал знать Тегерану, что согласен на переговоры

 Axios пишет, что Вашингтон дал знать Тегерану, что согласен на переговоры

Глава МИД Ирана верит в возможность результативных переговоров с США

Что произошло за день: воскресенье, 1 февраля

Сильнейшая вспышка зафиксирована на Солнце

МИД РФ призвал россиян в Чили к осторожности из-за участившихся ограблений

NYT сообщила, что переговоры РФ, Украины и США в Абу-Даби перенесены

Аятолла Хаменеи предупредил, что удар США по Ирану приведет к региональной войне

 Аятолла Хаменеи предупредил, что удар США по Ирану приведет к региональной войне

Иран будет считать армии стран ЕС террористическими группами
Хроники событий
Протесты в Иране Протесты в Иране 67 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8285 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 425 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 132 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 460 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2510 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 128 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 239 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 254 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 18 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова 18 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });