Муниципальный транспорт в крупных городах Германии остановится из-за забастовок

Фото: picture alliance via Getty Images

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Масштабные забастовки работников муниципального транспорта пройдут в понедельник по всей Германии, сообщает профсоюз Ver.di.

По данным профсоюза, движение общественного транспорта будет приостановлено в большинстве федеральных земель. Полностью остановится транспорт в Берлине, Гамбурге и Бремене. Забастовки также затронут крупные города Баварии, Северного Рейна‑Вестфалии, Гессена, Саксонии, Тюрингии, Шлезвиг‑Гольштейна и других регионов.

Единственной землёй, где забастовки не планируются, остаётся Нижняя Саксония, где действует соглашение о "мире" между работодателями и профсоюзами.

Поезда Deutsche Bahn будут курсировать в штатном режиме. Пассажиры смогут воспользоваться городскими электричками, обслуживаемыми концерном, в Берлине, Гамбурге, Мюнхене, Штутгарте, Кёльне, Нюрнберге и других регионах. Забастовки не затронут также поезда дальнего и регионального следования.

Профсоюз намерен усилить давление на работодателей в рамках текущего раунда переговоров. Среди требований - сокращение недельной нормы рабочего времени, уменьшение продолжительности смен, увеличение перерывов и повышение надбавок за ночные, сменные и выходные часы.

По оценкам Ver.di, в акциях примут участие около 100 тыс. работников 150 транспортных предприятий.