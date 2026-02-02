Уолл-стрит снизилась в пятницу

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы завершили в минусе торги в пятницу, инвесторы оценивали корпоративные отчетности и новость о выдвижении Кевина Уорша на пост председателя Федеральной резервной системы (ФРС).

В пятницу президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social сообщил, что выбрал Уорша в качестве кандидата на должность главы Федрезерва. Его кандидатура должна быть одобрена Сенатом до мая, когда истекает срок полномочий действующего главы Федрезерва Джерома Пауэлла.

Уорш уже был членом совета управляющих ФРС в период с 2006 по 2011 год. В последнее время он поддержал призывы Трампа к смягчению денежно-кредитной политики.

"Он выступает за снижение ставок, поэтому его назначение благоприятно для рисковых активов. С другой стороны, он хочет существенно разгрузить балансовую ведомость Федрезерва", - отметил Элиас Хаддад из Brown Brothers Harriman.

Тем временем в пятницу стало известно, что цены производителей в США (индекс PPI) в декабре выросли на 0,5% по сравнению с ноябрем, максимальными темпами за три месяца. Повышение цен относительно декабря 2024 года составило 3%.

Эксперты в среднем прогнозировали увеличение индекса PPI на 0,2% в помесячном и на 2,7% в годовом выражении.

Помимо этого, участники рынка оценивали квартальные отчетности крупных компаний.

Акции Apple Inc. подорожали на 0,5%, поскольку компания в первом квартале 2026 финансового года увеличила выручку на 16%, а также дала сильный прогноз на текущий период.

Цена бумаг Visa Inc. снизилась на 3%, хотя оператор крупнейшей в США платежной системы в минувшем финквартале повысил чистую прибыль на 14%, выручку - на 15%.

Её основной конкурент American Express Co. также зафиксировал рост чистой прибыли и выручки в прошлом квартале, однако капитализация AmEx понизилась на 1,8%.

Крупнейшая нефтегазовая компания США Exxon Mobil сократила чистую прибыль в четвертом квартале 2025 года на 16%, при этом скорректированный показатель превзошел прогнозы рынка. Её рыночная стоимость повысилась на 0,6%.

Другая ведущая энергетическая компания, Chevron Corp., зафиксировала 14%-е снижение чистой прибыли в четвертом квартале, однако скорректированный показатель и выручка оказались лучше прогнозов рынка. Бумаги Chevron подорожали на 3,3%.

Котировки акций Colgate-Palmolive Co. увеличились на 5,9%. Американский производитель потребительских товаров получил чистый убыток в четвертом квартале 2025 года из-за единовременных списаний, при этом рост выручки превзошел ожидания рынка.

Оператор связи Verizon Communications резко сократил чистую прибыль в четвертом квартале 2025 года, но слабо нарастил выручку, а также зафиксировал существенный прирост числа абонентов. Компания анонсировала программу выкупа акций на $25 млрд. Её акции подскочили на 11,8%.

Индекс Dow Jones Industrial Average понизился на 0,36% и составил 48892,47 пункта.

Standard & Poor's 500 уменьшился на 0,43% - до 6939,03 пункта.

Nasdaq Composite потерял 0,24% и завершил торги на уровне 23461,82 пункта.