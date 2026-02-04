Поиск

В Канаде заявили, что стране не нужно ядерное оружие

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Власти Канады не заинтересованы в получении ядерного оружия, заявил глава канадского Минобороны Дэвид Макгинти, пишет The Globe and Mail.

"У Канады нет абсолютно никаких намерений обладать ядерным оружием", - сказал он и добавил, что канадское правительство привержено исполнению Договора о нераспространении ядерного оружия, к которому Канада присоединилась в конце 1960-х годов.

Министр напомнил, что правительство намерено перестроить вооруженные силы страны и перевооружить их.

В 2025 году премьер-министр Канады Марк Карни принял решение направить в следующие пять лет $84 млрд на нужды обороны: это самые крупные траты на военных за аналогичный период времени с 1950-х годов. Деньги пойдут на рост зарплат, приобретение средств для нанесения точных ударов, модернизацию устаревающей инфраструктуры, кибербезопасность.

