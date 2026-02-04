Трамп заявил, что США прямо сейчас ведут переговоры с Ираном

Место проведения пятничной встречи представителей двух стран еще определяется

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры между Соединенными Штатами и Ираном ведутся прямо сейчас.

"Прямо сейчас мы ведем с ними переговоры", - сообщил Трамп во время церемонии в Белом доме, отвечая на вопрос журналистов.

"Они (Иран - ИФ) хотели бы что-то предпринять. Посмотрим, будет ли что-то сделано. Некоторое время назад у них был шанс что-то предпринять, но это не сработало, и мы осуществили операцию "Полуночный молот", - сказал президент США.

Американский лидер выразил мнение, что Тегеран не хочет повторения июньской ситуации 2025 года и готов к переговорам с Вашингтоном.

При этом Трамп не стал уточнять место проведения предстоящей пятничной встречи с властями Ирана.

Ранее официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи заявил, что ведется подготовка к ядерным переговорам с США в соответствии с указаниями президента Ирана.

"Планирование переговоров завершено, и продолжаются консультации по окончательному определению места проведения, о котором будет объявлено в ближайшее время", - цитирует Багаи агентство IRNA.

Представитель МИД отметил, что Турция и Оман наряду с другими странами региона предложили принять у себя переговоры.

Ранее СМИ сообщили, что глава МИД Ирана Аббас Аракчи встретится со специальным посланником США Стивом Уиткоффом и советником президента Джаредом Кушнером в Стамбуле в пятницу.

Источники издания The Jerusalem Post заявили, что к переговорам присоединятся высокопоставленные чиновники, вероятно, министры иностранных дел Катара, Египта, Саудовской Аравии, Омана и Турции.

Тем временем портал Axios со ссылкой на собственные источники сообщил, что Тегеран выступил с требованием изменить место проведения и формат переговоров.

Согласно им, Иран хочет перенести встречу из Стамбула в Оман.

Кроме того, иранская сторона выступает за двусторонние переговоры с США без участия ряда мусульманских стран.

Иран и США уже провели пять раундов переговоров. Шестой раунд пока не состоялся, поскольку в июне 2025 года Израиль, а затем и США нанесли удары по Ирану.