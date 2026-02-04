Трамп подписал прекращающий шатдаун законопроект о финансировании правительства

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп подписал законопроект о финансировании, который прекращает длившуюся с субботы частичную приостановку работы федеральных структур.

"Я рад подписать закон о консолидированных ассигнованиях, чтобы немедленно возобновить работу федерального правительства и профинансировать подавляющее большинство операций до конца финансового года (до 30 сентября 2026 года - ИФ)", - заявил Трамп журналистам в Белом доме.

Ранее за законопроект о возобновлении финансирования правительства проголосовала Палата представителей США: его поддержали 217 конгрессменов, против высказались 214.

Финансирование правительства частично прекратилось в полночь 31 января по местному времени.

Демократы и республиканцы в Сенате согласовали пакет из пяти законопроектов о расходах, но исключили шестой, касающийся полного финансирования министерства внутренней безопасности (МВБ). Вместо этого сенаторы согласовали временное финансирование этого ведомства на две недели, чтобы у законодателей было время проработать разногласия по этому вопросу. Таким образом финансирование МВБ сохранится до 13 февраля. Если к этому моменту конгрессмены не смогут прийти к согласию, США ждет еще один, ограниченный по масштабам, частичный шатдаун.

Пакет законопроектов, одобренный Сенатом, а затем и Палатой представителей, касается финансирования министерства обороны, министерства здравоохранения, министерства финансов, федеральной судебной системы и других ведомств до 30 сентября 2026 года. Именно эти ведомства прекратили работу в минувшую субботу, что привело к частичному шатдауну.