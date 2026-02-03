Поиск

Эстонские власти задержали контейнеровоз, направлявшийся в РФ

Экипаж судна состоит из 23 человек, все являются гражданами РФ

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Власти Эстонии задержали во вторник во внутреннем море республики контейнеровоз под флагом Багамских островов в связи с подозрением в контрабанде, сообщает телерадиовещатель ERR.

"Во вторник в 17:10 в ходе совместной операции представители налогово-таможенного департамента совместно со специальным полицейским подразделением и ВМС задержали возле острова Найссаар грузовое судно Baltic Spirit под флагом Багамских островов, направлявшееся в Россию, и в отношении которого есть основания полагать, что судно может использоваться для контрабанды", - говорится в сообщении.

Специальное полицейское подразделение K-Commando поднялось на борт судна, после чего судно было задержано в ходе государственного надзора для таможенного контроля.

Экипаж не оказал сопротивления.

Для посадки на контейнеровоз K-Commando использовали вертолёт из авиационного отряда полиции и пограничной службы и военно-морскую лодку Raju. Кроме того, операцию поддерживали корабль ВМС Admiral Cowan и пилотный катер ВМС Ahto-26. В операции участвует Транспортная администрация.

Операция продолжается, и помимо K-Commando, на борту корабля находятся сотрудники следственного отдела Налогового и таможенного управления, проводя первоначальные контрольные работы на месте.

Корабль направлялся из Эквадора в Санкт-Петербург, пришёл в эстонские воды для заполнения бункеров. На момент первоначальной таможенной проверки судно находилось в официальной зоне стоянки. Согласно информации, доступной ВМС Эстонии, судно не входит в состав так называемого "теневого флота" и не подпадает под санкции ЕС.

Как рассказал командир K-Commando Марека Аас, информация о корабле была получена от Налогово-таможенной службы.

На вопрос, ведутся ли на корабле поиски наркотиков, начальник специального подразделения ответил, что дальнейшее разбирательство прояснит точные обстоятельства.

Грузовое судно длиной 188 метров изначально останется в районе якорной стоянки, но позже будет отправлено в порт для более тщательной проверки. "Нужно учитывать, что это не маленькое судно с большим количеством контейнеров, все из которых нужно проверить", - добавил Аас.

По его данным, экипаж задержанного судна состоит из 23 человек, все являются гражданами РФ.

Эстония
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Эстонские власти задержали контейнеровоз, направлявшийся в РФ

НАТО готовит оборонную миссию в Арктике на фоне событий вокруг Гренландии

 НАТО готовит оборонную миссию в Арктике на фоне событий вокруг Гренландии

Американский истребитель сбил иранский дрон над Аравийским морем

Что произошло за день: вторник, 3 февраля

В Индии заявили, что переговоры по торговому соглашению с США еще продолжаются

 В Индии заявили, что переговоры по торговому соглашению с США еще продолжаются

Макрон сообщил о подготовке на техническом уровне разговора с Путиным

Уиткофф прибыл в Израиль для встречи с Нетаньяху

 Уиткофф прибыл в Израиль для встречи с Нетаньяху

Парламент Норвегии проголосовал за сохранение монархии

Прокуратура Парижа вызвала на допрос Илона Маска

 Прокуратура Парижа вызвала на допрос Илона Маска

Генсек НАТО заявил в Киеве о необходимости для Украины пойти на трудные решения
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8308 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 130 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 259 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 133 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 240 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2511 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 461 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 67 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 425 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 18 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова 18 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });