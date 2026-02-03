Эстонские власти задержали контейнеровоз, направлявшийся в РФ

Экипаж судна состоит из 23 человек, все являются гражданами РФ

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Власти Эстонии задержали во вторник во внутреннем море республики контейнеровоз под флагом Багамских островов в связи с подозрением в контрабанде, сообщает телерадиовещатель ERR.

"Во вторник в 17:10 в ходе совместной операции представители налогово-таможенного департамента совместно со специальным полицейским подразделением и ВМС задержали возле острова Найссаар грузовое судно Baltic Spirit под флагом Багамских островов, направлявшееся в Россию, и в отношении которого есть основания полагать, что судно может использоваться для контрабанды", - говорится в сообщении.

Специальное полицейское подразделение K-Commando поднялось на борт судна, после чего судно было задержано в ходе государственного надзора для таможенного контроля.

Экипаж не оказал сопротивления.

Для посадки на контейнеровоз K-Commando использовали вертолёт из авиационного отряда полиции и пограничной службы и военно-морскую лодку Raju. Кроме того, операцию поддерживали корабль ВМС Admiral Cowan и пилотный катер ВМС Ahto-26. В операции участвует Транспортная администрация.

Операция продолжается, и помимо K-Commando, на борту корабля находятся сотрудники следственного отдела Налогового и таможенного управления, проводя первоначальные контрольные работы на месте.

Корабль направлялся из Эквадора в Санкт-Петербург, пришёл в эстонские воды для заполнения бункеров. На момент первоначальной таможенной проверки судно находилось в официальной зоне стоянки. Согласно информации, доступной ВМС Эстонии, судно не входит в состав так называемого "теневого флота" и не подпадает под санкции ЕС.

Как рассказал командир K-Commando Марека Аас, информация о корабле была получена от Налогово-таможенной службы.

На вопрос, ведутся ли на корабле поиски наркотиков, начальник специального подразделения ответил, что дальнейшее разбирательство прояснит точные обстоятельства.

Грузовое судно длиной 188 метров изначально останется в районе якорной стоянки, но позже будет отправлено в порт для более тщательной проверки. "Нужно учитывать, что это не маленькое судно с большим количеством контейнеров, все из которых нужно проверить", - добавил Аас.

По его данным, экипаж задержанного судна состоит из 23 человек, все являются гражданами РФ.