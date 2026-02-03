Поиск

Палата представителей США одобрила законопроект, прекращающий шатдаун

Фото: Chip Somodevilla/Getty Images

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Палата представителей США проголосовала за законопроект о возобновлении финансировании правительства, позволяющий возобновить работу правительственных ведомств, сообщает CBS.

Законопроект поддержали 217 конгрессменов, против высказались 214. Теперь законопроект должен утвердить президент США Дональд Трамп.

Финансирование правительства частично прекратилось в полночь 31 января по местному времени.

Ранее Трамп сообщал, что республиканцам и демократам удалось прийти к согласию по законопроекту, продлевающему работу правительства.

Демократы и республиканцы в Сенате согласовали пакет из пяти законопроектов о расходах, но исключили шестой, касающийся полного финансирования министерства внутренней безопасности (МВБ). Вместо этого сенаторы согласовали временное финансирование этого ведомства на две недели, чтобы у законодателей было время проработать разногласия по этому вопросу.

Таким образом финансирование МВБ сохранится до 13 февраля. Если к этому моменту конгрессмены не смогут прийти к согласию, США ждет еще один, ограниченный по масштабам, частичный шатдаун.

Пакет законопроектов, одобренный Сенатом, а затем - Палатой представителей, касается финансирования министерства обороны, министерства здравоохранения, министерства финансов, федеральной судебной системы и других ведомств до 30 сентября 2026 года. Именно эти ведомства прекратили работу в субботу, что привело к частичному шатдауну.

