Президент Финляндии призвал Европу признать изменение отношения США к ней

Стубб полагает, что подходы США к внешней политике противоречат европейским ценностям

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Европе следует принять то, что США меняются, и в Вашингтоне теперь иначе относятся к европейским союзникам, заявил в среду президент Финляндии Александр Стубб.

"Мы должны честно признать, что США переживают период перемен. Меняется их подход к союзникам, а также их способ ведения внешней политики", - приводят западные СМИ его слова, сказанные в парламенте.

По словам Стубба, "внешняя политика нынешней администрации США основана на идеологии, которая противоречит европейским ценностям". Премьер отметил, что действия США в том числе подрывают международный порядок и преуменьшают значение Европы.

Вместе с тем, он подчеркнул, что США остаются для ЕС "важным союзником".

Также Стубб заявил депутатам, что из-за изменений в международном положении Хельсинки обновят основополагающие документы, определяющие внешнюю политику и политику в сфере безопасности. Он добавил, что работа в этом направлении лишь началась, и не сказал, когда ее могут завершить.

В декабре 2025 года администрация США обнародовала новую стратегию национальной безопасности страны. В ней, в частности, говорилось, что "одним из приоритетов европейской политики должно стать обеспечение самостоятельности Европы, действующей как организованная группа суверенных государств, в том числе берущих на себя основную ответственность за свою обороноспособность, и над которыми не господствует никакой противник". Целью политики США в Европе в документе назвали "поощрение в европейских странах сопротивления их нынешней траектории развития".

