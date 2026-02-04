Стубб указал на противоречие идеологии нынешней администрации США европейским ценностям

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Идеология, лежащая в основе внешней политики администрации США, противоречит европейским ценностям, заявил в парламенте Финляндии президент страны Александр Стубб.

"Внешняя политика нынешней администрации США придерживается идеологии, противоречащей нашим ценностям, поскольку она разрушает нынешнюю международную систему. Европейские государства-члены НАТО, включая Финляндию, начали пересматривать свои внешнеполитические стратегии после того, как США заявили о претензиях на Гренландию", - сказал он.

По мнению Стубба, европейская безопасность формируется тремя факторами; действиями России на Украине, ростом влияния Китая и новой доктриной политики безопасности США. Он считает, что Дональд Трамп повернул внешнюю политику США в новое русло, "и ясно, что обратного пути нет".

В создавшихся условиях Финляндия должна выбрать, на чьей стороне она находится.

"Ответ ясен: на европейской стороне, - сказал Стубб. - Финляндия будет защищать суверенитет и территориальную целостность государств во всех ситуациях".

По его словам, Финляндия также не согласна с США в вопросах изменения климата и международного сотрудничества, например, в разных организациях.

Вместе с тем Стубб отметил, что Соединенные Штаты остаются хорошим союзником для Финляндии. Сотрудничество с Соединенными Штатами должно продолжаться там, где это возможно, например, в обороне, НАТО и морской отрасли, сказал глава государства.

Стубб подчеркнул, что международные институты, такие как ООН, по-прежнему необходимы, несмотря на их недостатки.