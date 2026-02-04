Уиткофф, Кушнер, Дрисколл присутствуют на переговорах по Украине в Абу-Даби

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Американские переговорщики Стив Уиткофф, Джаред Кушнер и Дэниел Дрисколл присутствуют на переговорах с делегациями России и Украины в Абу-Даби, сообщает в среду МИД ОАЭ.

Все они видны на фотографиях, опубликованных министерством с места проведения встречи.

Уиткофф - спецпосланник президента США, Кушнер - бизнесмен, зять американского лидера, Дрисколл - министр армии США. На фото также присутствует главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе - американский генерал Алексус Гринкевич.

Трехсторонняя рабочая группа РФ-США-Украина по вопросам безопасности в среду проводит заседание в Абу-Даби, консультации могут продолжиться и в четверг.

Российскую делегацию, как сообщалось, возглавляет начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков. Среди украинских переговорщиков на фото виден, в частности, секретарь совета нацбезопасности и обороны Украины Рустем Умеров.

Первый раунд трехсторонних переговоров РФ-США-Украина в Абу-Даби прошел 23-24 января.