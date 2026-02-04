Запасы нефти в США снизились на 3,46 млн баррелей, сильнее прогноза

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 3,455 млн баррелей, говорится в еженедельном докладе министерства энергетики страны.

Аналитики в среднем прогнозировали снижение на 2 млн баррелей, по данным Trading Economics.

Товарные запасы бензина на неделе, завершившейся 30 января, увеличились на 685 тыс. баррелей, дистиллятов – сократились на 5 тыс. баррелей.

Резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) нефть, сократились на 743 тыс. баррелей после снижения на 278 тыс. баррелей неделей ранее.