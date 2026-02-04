Что произошло за день: среда, 4 февраля

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Девелопер "Самолет" обратился за господдержкой на 50 млрд рублей. Акционеры готовы предоставить блокирующий и более пакеты акций компании для участия в управлении с правом обратного выкупа по новой цене, а также обеспечить дополнительное внешнее финансирование в размере до 10 млрд рублей.

- Пять человек пострадали при нападении школьницы в красноярской школе. У восьмиклассницы была обида на учителя, она принесла в школу зажигательную смесь, подожгла и бросила горящую тряпку в класс. Подросток задержана, а все школы края после второго за два дня инцидента проверят на предмет профилактики буллинга.

- Владимир Путин и Си Цзиньпин провели переговоры в режиме видеоконференции. Они обсудили ситуацию вокруг Ирана и отношения с США, а также сверили подходы по обстановке вокруг Венесуэлы и Кубы. Председатель КНР в ходе беседы пригласил президента РФ с официальным визитом в Китай в первой половине года.

- В Абу-Даби начался второй раунд переговоров в формате РФ-США-Украина. Трехсторонние контакты возобновятся в четверг поздним утром по местному времени.

- ФСБ и ФСИН сообщили о предотвращении теракта в колонии на Кубани, задержан уже отбывающий наказание уроженец Центральной Азии.

- Пляжи Анапы пока нельзя открывать для отдыха, содержание нефтепродуктов в песке остается высоким после разлива мазута в 2024 году, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.