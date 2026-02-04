Трамп заявил, что обсудил с Си Цзиньпином Украину, Иран и торговлю

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что в ходе телефонного разговора с председателем КНР Си Цзиньпином обсудил актуальные международные вопросы, в частности, украинский конфликт и ситуацию с Ираном, а также торговые темы.

"Это был длительный и подробный разговор. Мы обсудили много важных вопросов, в частности, торговлю, военные темы, мой апрельский визит в Китай, Тайвань, войну России с Украиной, события с Ираном", - написал Трамп в соцсети Truth Social.

По словам американского президента, обсуждалась возможность покупки Китаем нефти и газа у США, дополнительной американской сельхозпродукции, а также авиадвигателей.

"Мы обсудили и много других тем, все прошло очень успешно", - подытожил Трамп.

Ранее китайские СМИ сообщили, что Си Цзиньпин в среду провел телефонный разговор с Трампом.