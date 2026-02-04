ФАС изучит формирование цен на наиболее востребованные виды хлеба

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - ФАС планирует изучить процесс формирования цен на наиболее востребованные виды хлеба, соответствующие поручения направлены в ее теруправления.

"На основании полученной информации ведомство изучит обоснованность установления региональными участниками рынка оптово-отпускных цен на хлеб и булочные изделия из пшеничной и ржано-пшеничной муки", - говорится в сообщении ФАС.

Планируется проанализировать финансово-экономические показатели как производителей хлеба, так и их сбытовых организаций за 2025 год.

При наличии оснований ФАС России примет меры антимонопольного реагирования, предупреждает служба.