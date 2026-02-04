Поиск

Найденное на Кипре тело принадлежит экс-главе "Уралкалия" Баумгертнеру

Бывший генеральный директор компании "Уралкалий" Владислав Баумгертнер
Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Анализ ДНК показал, что обнаруженное в январе на Кипре тело принадлежит бывшему главе "Уралкалия" Владиславу Баумгертнеру. Об этом сообщает в среду Associated Press со ссылкой на кипрскую полицию.

Расследование обстоятельств и причины смерти продолжается.

Баумгертнер пропал 7 января 2026 года из его дома в Лимасоле. Ему было 53 года. Спустя неделю после его исчезновения на южном побережье Кипра в зоне населенного пункта Авдиму обнаружили неопознанное тело мужчины.

Установить личность умершего сразу не представлялось возможным. Точка обнаружения находилась в юрисдикции британской военной базы, поэтому на месте работали и британские полицейские, и полиция Лимасола.

Уралкалий Владислав Баумгертнер Кипр
