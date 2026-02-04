Поиск

ЕК открыла расследование о возможности госпомощи проекту венгерской АЭС "Пакш-2"

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - В связи с постановлением Суда ЕС об отмене ранее согласованной Еврокомиссией (ЕК) финансовой госпомощи для венгерского проекта АЭС "Пакш-2" проводится расследование, сообщил официальный представитель ЕК Рикарду Кардозу.

"В прошлом году Суд Европейского союза аннулировал первоначальное решение комиссии от 2017 года, одобрявшее венгерскую государственную помощь строительству атомной электростанции "Пакш-2". И, разумеется, вслед за этим юридическим аннулированием комиссия теперь предприняла открытое официальное расследование по этому вопросу", - сказал пресс-секретарь в среду на брифинге в Брюсселе.

"Это означает, что теперь перед нами две возможности: либо одобрить меры государственной помощи для "Пакш-2" на определенных условиях или без таковых, либо принять отрицательное решение, и тогда эта мера не может быть применена", - добавил Кардозу.

Так он ответил на вопрос об объявленном в Венгрии начале строительства "Пакш-2" и о законности этих действий в связи с решением суда.

При этом представитель ЕК отметил, что поскольку идет расследование, он не может комментировать эту ситуацию подробнее или предсказывать дальнейшие шаги.

В сентябре 2025 года сообщалось о решении Суда ЕС отменить госфинансирование проекта АЭС "Пакш-2". Тогда в Еврокомиссии объясняли, что это не означает запрета самого строительства.

"Мы говорим о государственной помощи, а не о стройке как таковой", - объяснила журналистам официальный представитель ЕК Паула Пинью.

Согласно материалам суда, основное финансирование проекта, реализуемого "Росатомом", должно прийтись на российский кредит в размере до 10 млрд евро. При этом еще 2,5 млрд евро предполагалось профинансировать из венгерского бюджета.

