Обвиненный в покушении на Трампа Райан Рут приговорен к пожизненному заключению

Задержание Райана Рута во Флориде Фото: Anadolu/Contributor via Getty Images

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Федеральный судья Флориды Эйлин Кэннон приговорила к пожизненному тюремному сроку Райана Рута, осужденного за попытку покушения на президента США Дональда Трампа за несколько месяцев до его возвращения к власти – осенью 2024 года, сообщает в среду Associated Press.

Согласно прокуратуре, осужденный не раскаивается в содеянном и не отрицает вину.

Отмечается, что сторона защиты запрашивала лишение свободы сроком 27 лет, аргументируя это возрастом подсудимого (59 лет).

В сентябре 2025 года суд присяжных во Флориде признал Рута виновным по всем пунктам обвинения, в частности, в попытке покушения на Трампа и в нападении на сотрудника Секретной службы. Тогда в зале судебного заседания Рут предпринял попытку заколоть себя ручкой.

15 сентября 2024 года во Флориде недалеко от гольф-клуба, в котором находился Трамп, произошла стрельба. Подозреваемый в попытке покушения на Трампа был задержан. Он был вооружен винтовкой и находился возле гольф-клуба во Флориде, когда Трамп играл в гольф. Рут попытался просунуть ствол винтовки сквозь сетчатое ограждение гольф-клуба, но в этот момент Секретная служба заметила его и сначала открыла огонь, а затем – задержала Рута.