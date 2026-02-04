Поиск

Обвиненный в покушении на Трампа Райан Рут приговорен к пожизненному заключению

Обвиненный в покушении на Трампа Райан Рут приговорен к пожизненному заключению
Задержание Райана Рута во Флориде
Фото: Anadolu/Contributor via Getty Images

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Федеральный судья Флориды Эйлин Кэннон приговорила к пожизненному тюремному сроку Райана Рута, осужденного за попытку покушения на президента США Дональда Трампа за несколько месяцев до его возвращения к власти – осенью 2024 года, сообщает в среду Associated Press.

Согласно прокуратуре, осужденный не раскаивается в содеянном и не отрицает вину.

Отмечается, что сторона защиты запрашивала лишение свободы сроком 27 лет, аргументируя это возрастом подсудимого (59 лет).

В сентябре 2025 года суд присяжных во Флориде признал Рута виновным по всем пунктам обвинения, в частности, в попытке покушения на Трампа и в нападении на сотрудника Секретной службы. Тогда в зале судебного заседания Рут предпринял попытку заколоть себя ручкой.

15 сентября 2024 года во Флориде недалеко от гольф-клуба, в котором находился Трамп, произошла стрельба. Подозреваемый в попытке покушения на Трампа был задержан. Он был вооружен винтовкой и находился возле гольф-клуба во Флориде, когда Трамп играл в гольф. Рут попытался просунуть ствол винтовки сквозь сетчатое ограждение гольф-клуба, но в этот момент Секретная служба заметила его и сначала открыла огонь, а затем – задержала Рута.

США Дональд Трамп Райан Рут
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Французские СМИ пишут, что советник Макрона посетил Россию для консультаций

Обвиненный в покушении на Трампа Райан Рут приговорен к пожизненному заключению

 Обвиненный в покушении на Трампа Райан Рут приговорен к пожизненному заключению

Найденное на Кипре тело принадлежит экс-главе "Уралкалия" Баумгертнеру

 Найденное на Кипре тело принадлежит экс-главе "Уралкалия" Баумгертнеру

Что произошло за день: среда, 4 февраля

В Саудовской Аравии построят самое высокое здание в мире

 В Саудовской Аравии построят самое высокое здание в мире

Делегации США, России и Украины завершили первый день переговоров в Абу-Даби

Си Цзиньпин провел телефонный разговор с Трампом

Цены на бриллианты в январе продолжили снижение, хотя темпы замедлились

 Цены на бриллианты в январе продолжили снижение, хотя темпы замедлились

Си Цзиньпин пригласил Путина с визитом в Китай в первой половине года

Фьючерсы на золото вновь превысили $5000 за унцию

 Фьючерсы на золото вновь превысили $5000 за унцию
Хроники событий
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 263 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8320 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 241 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 130 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 133 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2511 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 461 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 67 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 426 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 18 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова 18 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });