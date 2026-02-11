Россия откроет Генконсульство в казахстанском Актау

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Российское Генконсульство будет открыто в городе Актау в Казахстане. Соответствующее распоряжение, подписанное главой правительства РФ Михаилом Мишустиным, опубликовано в среду на официальном портале правовой информации.

МИДу России поручено установить штатную численность работников Генконсульства.

Расходы на его открытие и содержание, согласно распоряжению, будут осуществлены "за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных МИДу России в федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период на содержание зарубежного аппарата".