Европейские лидеры обсудят, как укрепить единый рынок ЕС

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Неформальная встреча глав государств и правительств стран ЕС, посвящённая укреплению единого рынка Евросоюза, состоится в четверг в историческом замке Алден Бизен в бельгийской провинции Лимбург.

"В нынешней геополитической обстановке укрепление нашего единого рынка как никогда является неотложной стратегической задачей", - написал председатель Европейского совета Антониу Кошта в письме-приглашении на саммит лидерам стран ЕС.

Как следует из опубликованной программы саммита, будут обсуждаться "способы укрепления единого рынка, снижения экономической зависимости и повышения конкурентоспособности ЕС в новом геоэкономическом контексте".

Первая рабочая сессия начнется с доклада итальянского экономиста, бывшего премьер-министра Италии и бывшего главы Европейского центрального банка Марио Драги о влиянии меняющейся геополитической и геоэкономической обстановки на конкурентоспособность ЕС.

За этим последует дискуссия только для лидеров. Ожидается, что они обсудят, "как ЕС должен позиционировать себя в мире усиления не всегда справедливой экономической конкуренции и торгового дисбаланса, а также как лучше всего реагировать на экономическое принуждение и снижать экономическую зависимость, особенно в таких областях, как критически важное сырье и технологии".

"Европа должна ускорить реализацию своей амбициозной торговой программы и предохранить свои компании от недобросовестной конкуренции посредством целенаправленной защиты в стратегических секторах. Правила, допускающие европейские преференции в некоторых стратегических областях, и систематический подход к снижению экономических рисков, должны стать частью этого уравнения", - заявляют в Брюсселе.

На второй рабочей сессии выступит еще один бывший премьер-министр Италии, а ныне декан испанской Школы политики, экономики и глобальных отношений IE Энрико Летта. Он изложит свои взгляды на то, как лучше использовать единый рынок в быстро меняющемся мире.

После этого состоится еще одна закрытая дискуссия руководителей Евросоюза. Они сосредоточат своё внимание на "определении основных приоритетов ЕС для завершения формирования единого рынка, а также на том, как обеспечить предприятиям ЕС более благоприятную нормативно-правовую среду и как реагировать на экономическое принуждение и недобросовестную конкуренцию".

В программе встречи отмечается, что Евросоюзу "необходимо приложить больше усилий для эффективного снижения национальных барьеров и создания более благоприятной нормативно-правовой базы на всех уровнях для инвестиций, инноваций и роста компаний".

"Также необходимо углубить, гармонизировать и дополнительно интегрировать единый рынок, чтобы позволить конкурентоспособным компаниям ЕС в ключевых секторах, таких как цифровые технологии, телекоммуникации, рынки капитала и энергетика, масштабироваться и успешно конкурировать на глобальном уровне, обеспечивая при этом доступность и безопасность услуг для наших граждан и отраслей промышленности", - сказано в документе.