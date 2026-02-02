Неформальный саммит ЕС 12 февраля будет посвящен единому рынку

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Председатель Европейского совета Антониу Кошта пригласил руководителей государств-членов Евросоюза на неформальную встречу 12 февраля по проблеме укрепления единого рынка ЕС.

"В прошлом году я посвятил оборонной отрасли неформальный мозговой штурм лидеров. Эта встреча дала мощный импульс выстраиванию оборонного сектора Европы. В 2026 году я хотел бы, чтобы мы придали такой же политический импульс сфере конкурентоспособности. В нынешней геополитической обстановке укрепление нашего единого рынка как никогда является неотложной стратегической задачей", - написал Кошта в своем письме-приглашении главам государств и правительств стран ЕС.

По его словам, "единый рынок может стать мощным двигателем упрощения для граждан и компаний". Для этого необходимо сделать больше для эффективного снижения национальных барьеров и для того, чтобы сформировать более благоприятную для инвестиций, инноваций и роста компаний нормативно-правовую базу на всех уровнях, включая европейский.

"Помимо необходимости углубления, гармонизации и дальнейшей интеграции нашего единого рынка, многие наши компании в ключевых секторах, таких как цифровые технологии, телекоммуникации, рынки капитала и энергетика, не обладают необходимым масштабом для достижения уровня инвестиций и инноваций, требуемого на глобальном рынке. В этих случаях консолидация на едином рынке, позволяющая конкурентоспособным компаниям по всему ЕС расширять свою деятельность, необходима для успешной конкуренции на глобальном уровне", - продолжил глава Евросовета.

По его словам, Европа открыта для торговли. Европейский союз продвигает свою программу диверсификации торговли, в последнее время, например, с такой экономической державой, как Индия. Но эту открытость, считает Кошта, "не следует путать со слабостью, Европа должна как ускорить свою амбициозную торговую программу, так и защитить свои компании от недобросовестной конкуренции посредством целенаправленной защиты в стратегических секторах".

Он предложил построить дискуссию лидеров на двух аспектах. "Во-первых, геоэкономический контекст. Как Европейскому союзу следует позиционировать себя в мире растущей - и не всегда справедливой - экономической конкуренции и торговых дисбалансов? (...) Во-вторых, наша внутренняя стратегия и политика. Каковы должны быть наши приоритеты для углубления и завершения единого рынка? Как наши компании могут достичь необходимого масштаба на едином рынке, чтобы стимулировать инвестиции и инновации в ключевых секторах?" - изложил председатель Европейского совета предполагаемую повестку саммита.

Встреча организуется в историческом замке Алден Бизен в бельгийской провинции Лимбург.