Поиск

Неформальный саммит ЕС 12 февраля будет посвящен единому рынку

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Председатель Европейского совета Антониу Кошта пригласил руководителей государств-членов Евросоюза на неформальную встречу 12 февраля по проблеме укрепления единого рынка ЕС.

"В прошлом году я посвятил оборонной отрасли неформальный мозговой штурм лидеров. Эта встреча дала мощный импульс выстраиванию оборонного сектора Европы. В 2026 году я хотел бы, чтобы мы придали такой же политический импульс сфере конкурентоспособности. В нынешней геополитической обстановке укрепление нашего единого рынка как никогда является неотложной стратегической задачей", - написал Кошта в своем письме-приглашении главам государств и правительств стран ЕС.

По его словам, "единый рынок может стать мощным двигателем упрощения для граждан и компаний". Для этого необходимо сделать больше для эффективного снижения национальных барьеров и для того, чтобы сформировать более благоприятную для инвестиций, инноваций и роста компаний нормативно-правовую базу на всех уровнях, включая европейский.

"Помимо необходимости углубления, гармонизации и дальнейшей интеграции нашего единого рынка, многие наши компании в ключевых секторах, таких как цифровые технологии, телекоммуникации, рынки капитала и энергетика, не обладают необходимым масштабом для достижения уровня инвестиций и инноваций, требуемого на глобальном рынке. В этих случаях консолидация на едином рынке, позволяющая конкурентоспособным компаниям по всему ЕС расширять свою деятельность, необходима для успешной конкуренции на глобальном уровне", - продолжил глава Евросовета.

По его словам, Европа открыта для торговли. Европейский союз продвигает свою программу диверсификации торговли, в последнее время, например, с такой экономической державой, как Индия. Но эту открытость, считает Кошта, "не следует путать со слабостью, Европа должна как ускорить свою амбициозную торговую программу, так и защитить свои компании от недобросовестной конкуренции посредством целенаправленной защиты в стратегических секторах".

Он предложил построить дискуссию лидеров на двух аспектах. "Во-первых, геоэкономический контекст. Как Европейскому союзу следует позиционировать себя в мире растущей - и не всегда справедливой - экономической конкуренции и торговых дисбалансов? (...) Во-вторых, наша внутренняя стратегия и политика. Каковы должны быть наши приоритеты для углубления и завершения единого рынка? Как наши компании могут достичь необходимого масштаба на едином рынке, чтобы стимулировать инвестиции и инновации в ключевых секторах?" - изложил председатель Европейского совета предполагаемую повестку саммита.

Встреча организуется в историческом замке Алден Бизен в бельгийской провинции Лимбург.

ЕС Антониу Кошта Евросовет
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

 Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Венгрия подала иск в Суд ЕС из-за запрета на импорт российских энергоносителей

 Венгрия подала иск в Суд ЕС из-за запрета на импорт российских энергоносителей

Британский МИД отзывает аккредитацию у российского дипломата

Brent подешевела почти на 5% до $65,95 за баррель

Иран ждет ближайшие дни дипломатических успехов в отношениях с США

На Солнце минувшей ночью произошла супервспышка

Brent подешевела до $66,01 за баррель

Что случилось этой ночью: понедельник, 2 февраля

Муниципальный транспорт в крупных городах Германии остановится из-за забастовок

 Муниципальный транспорт в крупных городах Германии остановится из-за забастовок

США направили на Ближний Восток группы истребителей F-35A и самолетов РЭБ

 США направили на Ближний Восток группы истребителей F-35A и самолетов РЭБ
Хроники событий
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 240 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2511 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8298 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 461 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 67 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 425 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 132 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 128 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 254 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 18 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова 18 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });