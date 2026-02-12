Вашингтон и Каракас договорились о сотрудничестве в сфере энергетики

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - США и Венесуэла согласовали долгосрочную программу по сотрудничеству в сфере энергетики, сообщает EFE со ссылкой на венесуэльскую сторону.

По данным агентства, договоренность по этой теме удалось достичь во время переговоров в Каракасе временного президента Венесуэлы Делси Родригес и министра энергетики США Криса Райта. Подробностей о сути соглашения пока не поступало.

Согласно сообщению, стороны также обсудили возможные совместные проекты в сфере нефти, газа, полезных ископаемых и выработки электроэнергии.