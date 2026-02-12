Поиск

Опрос показал, что жители ключевых стран НАТО не считают США надежным союзником

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Жители ряда ключевых стран НАТО перестают видеть в США надежного союзника в связи с политикой администрации президента Дональда Трампа, свидетельствуют данные опроса для издания Politico.

Меньше всего в США уверены граждане Канады и Германии: 57% опрошенных канадцев и 50% немцев назвали Вашингтон ненадежным союзником. Только 22% и 18% соответственно выразили уверенность в США, остальные затруднились ответить на вопрос.

В миреПроблема Гренландии вызвала усиление неприязни к США в Западной ЕвропеЧитать подробнее

Неуверенность в союзнике высказали респонденты из Франции и Великобритании: 44% французов и 39% британцев считают США ненадежным союзником против 20% и 35%, которые придерживаются противоположного мнения.

Кроме того, выяснилось, что жители ряда стран не считают, что США разделяют их ценности: такое мнение выразили 49% французов и 50% немцев.

Politico напоминает, что на ухудшение отношений этих стран и США повлияли торговые споры, агрессивная риторика Вашингтона и заявления Трампа о желании присоединить к стране Гренландию.

Опрос проводился с 6 по 9 февраля, в нем приняли участие 10 289 человек из четырех стран.

НАТО США Франция Канада Великобритания Германия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Почти 900 тыс. домохозяйств во Франции остались без света из-за шторма

Спикер парламента Киргизии подал в отставку

Что случилось этой ночью: четверг, 12 февраля

Торговое соглашение между США и Китаем может быть продлено еще на год

 Торговое соглашение между США и Китаем может быть продлено еще на год

Министры обороны стран НАТО в четверг встретятся в Брюсселе

 Министры обороны стран НАТО в четверг встретятся в Брюсселе

Трамп на встрече с Нетаньяху настоял на продолжении переговоров с Ираном

Дроны мексиканского наркокартеля нарушили воздушное пространство США

В Киргизии задержаны инициаторы требования досрочных президентских выборов
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8383 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 132 материалов
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 37 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 428 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 79 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 271 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2514 материалов
Протесты в Гонконге Протесты в Гонконге 65 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 70 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 242 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 134 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });