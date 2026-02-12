Опрос показал, что жители ключевых стран НАТО не считают США надежным союзником

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Жители ряда ключевых стран НАТО перестают видеть в США надежного союзника в связи с политикой администрации президента Дональда Трампа, свидетельствуют данные опроса для издания Politico.

Меньше всего в США уверены граждане Канады и Германии: 57% опрошенных канадцев и 50% немцев назвали Вашингтон ненадежным союзником. Только 22% и 18% соответственно выразили уверенность в США, остальные затруднились ответить на вопрос.

Неуверенность в союзнике высказали респонденты из Франции и Великобритании: 44% французов и 39% британцев считают США ненадежным союзником против 20% и 35%, которые придерживаются противоположного мнения.

Кроме того, выяснилось, что жители ряда стран не считают, что США разделяют их ценности: такое мнение выразили 49% французов и 50% немцев.

Politico напоминает, что на ухудшение отношений этих стран и США повлияли торговые споры, агрессивная риторика Вашингтона и заявления Трампа о желании присоединить к стране Гренландию.

Опрос проводился с 6 по 9 февраля, в нем приняли участие 10 289 человек из четырех стран.