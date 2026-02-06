Проблема Гренландии вызвала усиление неприязни к США в Западной Европе

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Все больше граждан стран Западной Европы испытывают неприязнь в отношении США, показал опрос YouGov, проведенный в шести странах с 9 по 27 января, пишет Guardian.

Больше всего доля тех, кто недоброжелательно относится к США, в Дании - 84%. Далее следует Германия (72%). В Испании, Италии, Франции и Великобритании этот показатель также вырос за последнее время и превысил отметку в 60%.

Guardian отмечает, что ухудшение отношения европейцев к США связано с ситуацией вокруг Гренландии.

Президент США Дональд Трамп ранее неоднократно заявлял, что намерен добиваться присоединения Гренландии к Соединенным Штатам, так как считает это важным для нацбезопасности. При этом власти контролирующей Гренландию Дании подчеркивают, что не намерены уступать этот остров. Власти самой Гренландии также заверяют, что возможность стать частью США их не интересует.