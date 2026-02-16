В Сочи будут выдавать российские паспорта жителям Абхазии

Фото: Егор Алеев/ТАСС

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Жители Абхазии, имеющие гражданство России и подавшие заявления на получение внутренних паспортов РФ, могут получить документы в Сочи, сообщил начальник паспортного управления МВД республики Астамур Колбая.

"Выдача изготовленных документов по уже поданным заявлениям будет осуществляться в отделении по вопросам миграции отдела полиции Адлерского района УВД по городу Сочи, - сказал Колбая журналистам в Сухуме.

Ранее посольство РФ в Абхазии сообщило, что с 6 февраля приостанавливается работа пунктов оформления внутренних паспортов РФ и российских водительских удостоверений. "Поскольку абхазские политические деятели, включая некоторых депутатов Народного Собрания, ставят под сомнение законность функционирования упомянутых пунктов, российская сторона, с уважением относящаяся к суверенитету независимой Республики Абхазия, будет вынуждена принять решение о приостановке их работы", - сообщало российское дипломатическое представительство.