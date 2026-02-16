Поиск

Власти Нигера обсуждают с США, Россией и Китаем продажу урана

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Правительство Нигера обсуждает с Россией, Китаем и с США продажу урана, который складирован в зоне аэропорта столицы Ниамей, заявил министр горнорудной промышленности Усман Абарчи. Об этом пишет Financial Times (FT).

"Мы можем продать, кому только захотим", - отметил он.

По данным FT, из шахт на территорию аэропорта доставили примерно 1 тысячу тонн урана ориентировочной стоимостью $240 млн. До военного переворота 2023 года Нигер поставлял до четверти урана, нужного АЭС в Европе. Впоследствии французский производитель ядерного топлива компания Orano лишился позиций в стране, его активы национализировали. Orano начал юридические процедуры с целью помешать возможной продаже; в компании заявили, что готовы предпринять действия в том числе и против потенциального покупателя.

Неназванный французский дипломат сообщил изданию, что Париж призвал власти Нигера воздержаться от продажи или перевозки урана.

FT напоминает, что ситуация в Нигере остается нестабильной. Так, в конце января группа вооруженных лиц совершила атаку на международный аэропорт в Ниамее. Позднее президент Нигера Абдурахман Тчиани заявил, что Франция, Бенин и Кот-д'Ивуар стояли за нападавшими. Группировка "Исламское государство" (ИГ, террористическая организация, запрещена в России) также взяла на себя ответственность за нападение.

Ранее Мали, Буркина-Фасо и Нигер объявили о заключении военного пакта - Альянса государств Сахеля, договорились сформировать общие силы для борьбы с джихадистами. Власти этих стран разорвали соглашения с Францией об оборонном сотрудничестве, вынудили ее военные контингенты покинуть их территорию. Всего с 2022 года французская армия прекратила свое постоянное присутствие в Мали, Буркина-Фасо, Нигере, Чаде, Кот д'Ивуаре и Габоне.

