Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Деградация экосистем в коралловых рифах Карибского моря, кофе и чай против риска развития деменции и сколько нужно растений, чтобы защитить засушливые пастбища от скота

Фото: Daniel Kopatsch/Getty Images

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - "Интерфакс" и научно-популярное издание N+1 подготовили совместный обзор основных новостей науки, техники и технологий за последние семь дней.

- Внутри лимфатических узлов мышей есть шунты, через которые лимфа напрямую попадает в венозную систему, тем самым создавая ранее неизвестный и дополнительный путь для дренажа, помимо известного пути дренажа через выносящие лимфатические сосуды и грудной проток. Гистологические анализы показали, что лимфовенозные шунты обеспечивают альтернативный путь для отвода не только жидкости, но и компонентов лимфы: макромолекул, иммунных медиаторов и, возможно, иммунных клеток. Эти наблюдения говорят о том, что шунты могут влиять и на системные иммунные реакции. Глубокое понимание этих процессов поможет разработать новую концепцию функционирования лимфатических узлов и новые терапевтические подходы к их патологиям.

- Если пастбище лежит на засушливых землях, но на нем растет хотя бы 15 разных видов растений, оно сможет дольше кормить скот и не приходить в упадок. Разнообразие растений оказалось важнее плодородия почв, температуры и даже числа осадков. Более важным оказалось не обилие похожих видов, которые могут быстро занять нишу, если их конкурентов съедят, а непохожесть растений друг на друга: короткие и глубокие корневые системы, физическая (шипы) и химическая (обилие фенолов) защита от травоядных животных. Разнообразие признаков дает широкий спектр возможностей противостояния выпасу.

- Потребление двух-трех чашек кофе в день связано с наименьшим риском развития деменции (по сравнению с полным отказом от напитка). Чай тоже эффективно профилактировал снижение когнитивных функций. Наиболее выраженная связь наблюдается, если пить эти напитки в умеренном количестве. К такому выводу пришли американские ученые, которые проанализировали частоту употребления кофе и чая у почти 132 тысяч человек за 43 года. Кофе без кофеина не был достоверно связан со снижением риска деменции или улучшением когнитивных функций в зависимости от дозы.

- Маленьким медвежьим павианам, по всей видимости, не нравится делить мать с кем-то еще. Они чаще пытаются добиться материнского внимания, когда та занята их братом или сестрой.

- Больше 20 лет назад в Якутии нашли богатое древнее погребение, где со взрослым мужчиной 40-50 лет лежал набор ценного вооружения. Радиоуглеродный анализ показал, что этот мужчина умер приблизительно 4200 лет назад и относился к ымыяхтахской археологической культуре Ученые выяснили, что среди коренных народов северо-востока России до сих пор есть его потомки. Древний воин принадлежал к Y-хромосомной гаплогруппе N-L708. Она встречается среди коренных народов Дальнего Востока – на Чукотке и Камчатке. Первобытный мужчина принадлежал к той же группе, что и люди, которые, может быть, распространили затем уральские языки.

- Коралловые рифы – важнейшие точки биоразнообразия в мировом океане, которые обеспечивают среду обитания для четверти морских видов. Большой изотопный анализ ушных камней рыб, которые жили 7000 лет назад и 100 лет назад в коралловых рифах Карибского моря, показал, что разнообразие добычи для хищников заметно упало. Это укоротило пищевые цепи за последние тысячелетия на 60-70%. Вариативность рациона уменьшилась, и вслед за этим в цепях стало меньше звеньев между низшими водорослями и плотоядными хищниками. Среди возможных причин этого ученые называют упрощение структуры самих рифов: она больше не в состоянии обеспечить такое разнообразие добычи для хищников и разнообразие убежищ от них, а также утрату связности местообитаний. Среда стала более фрагментированной, и обитателям рифов теперь сложнее добраться до мангровых зарослей, которые тоже вносили вклад в разнообразие добычи.

- Китайские ученые нашли вариант гена TUB, при котором у мышей и, по-видимому, у людей снижается чувствительность к лептину, из-за чего они начинают переедать.

- В середине плейстоцена на Тайване обитали крупные питоны, достигавшие почти четырехметровой длины. На существование этих рептилий указал окаменевший позвонок возрастом 400-800 тысяч лет. Внушительные размеры ископаемого питона делают его самой крупной чешуйчатой рептилией, когда-либо жившей на Тайване. Змеи и ящерицы, населяющие остров сегодня, значительно мельче. В частности, крупнейшие из современных тайваньских змей – большеглазые полозы и килеватые лазающие полозы – обычно не вырастают длиннее трех метров.

- Не слишком ли люди торопятся доверять свое ментальное здоровье ИИ? За ответом N+1 обратился к разработчику медицинского искусственного интеллекта и клиническому психологу.

Дайджест N+1
