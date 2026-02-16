Премьер Молдавии опроверг утверждения оппозиции о грядущей отставке правительства

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Правительство Молдавии не намерено подавать в отставку, решение по этому поводу принимает парламент, заявил премьер-министр республики Александр Мунтяну журналистам в понедельник.

"Нас назначил парламент Молдавии, у которого есть мандат на четыре года. Если парламент сочтет нашу деятельность удовлетворительной или хорошей, мы продолжим работу", - сказал Мунтяну.

Он попросил политиков воздерживаться от спекуляций.

Отвечая на вопрос о формировании команды правительства "под давлением президента Майи Санду и парламентского большинства", премьер отметил, что правительственную команду сформировал он. "У меня была возможность со всеми кандидатами на пост министров встретиться, всех послушать и со всеми проконсультироваться. Кандидатов на некоторые позиции в составе правительства было больше. Я рад, что сделал правильный выбор. Рад работать с теми, кто остался из прежнего правительства, и с новыми министрами, которые пришли в правительство три месяца назад", - сказал Мунтяну.

Ранее на заседании парламента председатель Партии социалистов Игорь Додон и лидер "Нашей партии" Ренато Усатый заявили, что весной правительство подаст в отставку. По словам Усатого, это может случиться после 22 мая.