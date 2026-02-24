Макрон пообещал новые меры Европы против судов, перевозящих нефть из РФ

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Президент Франции Эммануэль Макрон во вторник заявил, что Европа продолжит ограничивать возможности танкеров, связанных с перевозкой российской нефти.

"Мы будем продолжать введение санкций и предпримем новые действия в отношении "теневого флота", - написал Макрон в соцсети Х.

Кроме того, он подчеркнул важность того, чтобы при обсуждении украинского урегулирования учитывались европейские интересы.