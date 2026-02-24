Семь человек погибли от лавин в горах в Австрии

Pоссиян среди пострадавших нет

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Российских граждан, по предварительным данным, нет среди пострадавших от лавин на горных курортах Австрии, сообщает посольство РФ в этой стране.

В ведомстве призывают находящихся в стране туристов проявлять повышенную осторожность, строго соблюдать рекомендации местных властей и не покидать пределы специально оборудованных горнолыжных трасс.

За последние несколько дней в Австрии из-за сошедших в горах после сильных снегопадов лавин погибли семь человек, в том числе пятеро - в пятницу. Все они катались на лыжах на горнолыжных курортах земель Тироль, Штирия, Форарльберг, в основном, вне трасс. Власти этих регионов призвали лыжников не выезжать с маркированных трасс.

Всего в зимнем сезоне 2026 года под лавинами в Австрии погибли 24 человека.

Снегопады на прошлой неделе привели не только к сходу лавин, но и отключениям электроэнергии и перебоям транспортного сообщения.