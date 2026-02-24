Норвегия выделит в 2026 году на поддержку Украины 85 млрд норвежских крон

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Правительство Норвегии приняло решение выделить на поддержку Украины в 2026 году 85 миллиардов норвежских крон (1 крона = 0,1 доллар США), из них 70 млрд крон на военную помощь и 15 млрд крон на поддержку гражданского общества, сообщила во вторник пресс-служба правительства.

"В тесном диалоге с украинскими властями правительство теперь определило основное направление военной поддержки Украины в 2026 году. Мы будем использовать средства там, где они окажут наибольший эффект для украинцев", - сказал премьер-министр Йонас Гар Стёре.

Приоритетное внимание в сфере военной поддержки будет уделено дронам, противовоздушной обороне, артиллерийским боеприпасам и работе по обучению и оснащению украинских военнослужащих, отмечается в сообщении.

Так, на дроны и их автономность (оборудование, способное работать самостоятельно) выделяется более 12 млрд крон, на противовоздушную оборону и истребители F-16 около 9 млрд крон, на морскую безопасность около 6 млрд крон, на механизмы международного сотрудничества и стратегические проекты более 8 млрд крон и т.д.

Кроме того, на военные нужды в 2026 году будут реализованы 11,5 млрд крон, выделенных в 2025 году.

Как отметил премьер-министр, если в течение года может возникнуть необходимость изменить направления поддержки, "они будут осуществляться в тесном сотрудничестве с украинцами".