Ford отзовет более 453 тыс. автомобилей в США

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Ford Motor отзывает 412,77 тыс. внедорожников Explorer в США из-за проблемы с задней подвеской, говорится в сообщении Национального управления по безопасности дорожного движения (NHTSA).

Рычаги задней подвески могут сломаться, что приведет к потере управляемости.

Кроме того, Ford отзовет 40 655 автомобилей из-за неисправности в аккумуляторах и дефектов в педалях тормоза.

Котировки акций Ford на предварительных торгах во вторник растут на 0,3%. С начала текущего года капитализация компании увеличилась на 4% (до $54,4 млрд), тогда как фондовый индекс S&P 500 практически не изменился.

