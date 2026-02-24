Поиск

США создали группировку из более чем 150 боевых самолетов для операции против Ирана

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Соединенные Штаты развернули на ближневосточных авиабазах, а также в Европе более 150 боевых самолетов для проведения возможной военной операции против Ирана, пишет The Washington Post, ссылаясь на данные авиационных ресурсов и спутниковые снимки.

Газета назвала нынешнее присутствие ВС США в регионе одним из самых массированных со времен войны в Ираке в 2003 году. Наращивание произошло после того, как президент США Дональд Трамп пригрозил атаковать Иран, если не будет достигнуто соглашение об ограничении иранской ядерной программы. Иранские чиновники заявили, что соглашение возможно, но его достижение потребует времени.

Эксперты, проанализировавшие развертывание сил, указывают, что оно превзошло наращивание военной мощи, наблюдавшееся перед ударами США по иранским ядерным объектам в июне 2025 года. Они подчеркивают, что размещенные в регионе силы свидетельствуют о планах многодневной кампании против Ирана.

Газета напоминает, что десятки дополнительных самолетов находятся на борту авианосца USS Gerald R. Ford, который 23 февраля зашел на базу на Крите. Это уже второй авианосец, отправленный на Ближний Восток, и его прибытие означает, что примерно треть всех действующих кораблей США теперь находится в регионе, говорится в публикации.

"Масштаб сосредоточенных сил означает, что американские военные могут выполнить любое решение Трампа - от продолжительной, высокоэффективной кампании до более целенаправленных, ограниченных ударов", - сказала изданию Дана Строул, бывший заместитель помощника министра обороны по Ближнему Востоку, а ныне директор по исследованиям в Вашингтонском институте, который занимается вопросами американской внешней политики на Ближнем Востоке.

