Китай ввел запрет на поставку товаров двойного назначения 20 японским компаниям

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Власти Китая ввели запрет на поставки товаров двойного назначения японским организациям, которые, по утверждению Пекина, снабжают вооруженные силы Японии.

Как говорится в сообщении Минторга КНР, запрет относится к 20 японским компаниям, в том числе к подразделениям промышленных конгломератов Mitsubishi Heavy Industries, IHI Corp. и NEC Corp.

Новые меры фактически лишают японские организации доступа к редкоземельным металлам и другим материалам, включенным Китаем в список товаров двойного назначения. В частности, они запрещают экспорт в страну диспрозия, иттрия и самария, использующихся в производстве самолетов, вооружений и потребительской электроники.

Еще 20 японских компаний включены в контрольный список. Они смогут получать товары двойного назначения только в том случае, если убедят власти КНР, что не будут использовать их в оборудовании, поставляемом вооруженным силам Японии.

Акции Mitsubishi Heavy подешевели на 3,1% по итогам торгов во вторник, IHI – на 5,7%, NEC – на 6,2%. Стоимость бумаг автопроизводителя Subaru Corp., добавленного в watchlist, опустилась на 3,5%.

Правительство Японии потребовало от Китая немедленно отменить меры, которые оно назвало "неприемлемыми".

Новые шаги показывают, что Пекин не намерен отступать в споре с Японией, начавшемся после заявлений премьер-министра страны Санаэ Такаити в отношении Тайваня.

В конце прошлого года Такаити заявила в парламенте, что не исключает военного ответа Токио в случае кризиса вокруг Тавайня. В Пекине потребовали от японских властей пересмотреть эту позицию, но Такаити не отказалась от своих слов.