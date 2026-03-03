Поиск

Трамп считает, что у Ирана могло бы быть ядерное оружие еще три года назад

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что, если бы США не вышли из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), у Ирана могло появиться ядерное оружие еще три года назад.

"Если бы я не расторг чудовищную ядерную сделку Обамы (экс-президента США Барака Обамы - ИФ) с Ираном (СВПД), Иран получил бы ядерное оружие три года назад", - написал Трамп в соцсети Truth Social.

По мнению американского лидера, СВПД был "самой опасной сделкой", которую США когда-либо заключали.

"И если бы ей позволили состояться, мир сейчас был бы совершенно другим", - заявил Трамп.

В 2015 году Иран и "шестерка" международных посредников (пять постоянных членов СБ ООН плюс ФРГ) одобрили СВПД, который был призван регулировать мирную иранскую ядерную программу. СВПД также предусматривал введение серии ограничений и проверок для этой программы.

Трамп в 2018 году в ходе своего первого президентского срока вывел США из СВПД: он считал это соглашение неудачным. Далее Вашингтон приступил к политике ужесточения санкций против Ирана, чтобы подтолкнуть его к заключению соглашения по атому уже на условиях Трампа. Тем не менее, такое соглашение не удалось заключить ни во время первого срока Трампа, ни тогда, когда на посту президента США был Джо Байден. Иран тем временем наращивал работу над ядерной программой, продолжая при этом заверять, что она - исключительно мирная.

В 2025 году, после возвращения Трампа к власти, Иран и США провели серию переговоров, но не смогли найти компромисс по ядерной проблеме. После этого США при поддержке Израиля нанесли серию ударов по иранским ядерным объектам. По утверждению Трампа, их удалось полностью уничтожить.

Хроника 28 февраля – 03 марта 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Дональд Трамп СБ ООН Иран США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

CNN утверждает, что США в ближайшие сутки значительно усилят удары по Ирану

ВС США заявляют, что потопили все иранские боевые корабли в Оманском заливе

Госдеп призвал американцев немедленно покинуть страны Ближнего Востока

 Госдеп призвал американцев немедленно покинуть страны Ближнего Востока

Число погибших американских военных в ходе операции против Ирана возросло до шести

КСИР готов остановить движение танкеров с нефтью через Ормузский пролив

 КСИР готов остановить движение танкеров с нефтью через Ормузский пролив

Более 100 россиян эвакуированы из Ирана в Азербайджан

Испания не разрешила США использовать свои базы для атак на Иран

 Испания не разрешила США использовать свои базы для атак на Иран

Катар и ОАЭ хотят создать коалицию, чтобы добиться от Трампа быстрого урегулирования с Ираном

Трамп заявил о возможности США вести атаки против Ирана дольше 4-5 недель

 Трамп заявил о возможности США вести атаки против Ирана дольше 4-5 недель

Израиль заявил, что в ходе операции против Ирана сбросил 2500 бомб на 600 целей

 Израиль заявил, что в ходе операции против Ирана сбросил 2500 бомб на 600 целей
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 248 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8559 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 100 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 432 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 87 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 463 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 142 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 279 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 71 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 68 материалов
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 115 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });