Трамп считает, что у Ирана могло бы быть ядерное оружие еще три года назад

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что, если бы США не вышли из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), у Ирана могло появиться ядерное оружие еще три года назад.

"Если бы я не расторг чудовищную ядерную сделку Обамы (экс-президента США Барака Обамы - ИФ) с Ираном (СВПД), Иран получил бы ядерное оружие три года назад", - написал Трамп в соцсети Truth Social.

По мнению американского лидера, СВПД был "самой опасной сделкой", которую США когда-либо заключали.

"И если бы ей позволили состояться, мир сейчас был бы совершенно другим", - заявил Трамп.

В 2015 году Иран и "шестерка" международных посредников (пять постоянных членов СБ ООН плюс ФРГ) одобрили СВПД, который был призван регулировать мирную иранскую ядерную программу. СВПД также предусматривал введение серии ограничений и проверок для этой программы.

Трамп в 2018 году в ходе своего первого президентского срока вывел США из СВПД: он считал это соглашение неудачным. Далее Вашингтон приступил к политике ужесточения санкций против Ирана, чтобы подтолкнуть его к заключению соглашения по атому уже на условиях Трампа. Тем не менее, такое соглашение не удалось заключить ни во время первого срока Трампа, ни тогда, когда на посту президента США был Джо Байден. Иран тем временем наращивал работу над ядерной программой, продолжая при этом заверять, что она - исключительно мирная.

В 2025 году, после возвращения Трампа к власти, Иран и США провели серию переговоров, но не смогли найти компромисс по ядерной проблеме. После этого США при поддержке Израиля нанесли серию ударов по иранским ядерным объектам. По утверждению Трампа, их удалось полностью уничтожить.