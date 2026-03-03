Поиск

Израиль нанес удары по зданию государственной телерадиокомпании Ирана

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что нанесла удары по зданию телерадиокомпании Ирана.

"Некоторое время назад израильские военно-воздушные силы нанесли удар по центру связи иранского террористического режима и уничтожили его", - заявили израильские военные в своем телеграм-канале.

Операция Израиля и США против Ирана

По их данным, центр использовался "силами иранского режима для продвижения военной деятельности под видом гражданской деятельности и активов, в дополнение к пропагандистской деятельности".

Уточняется, что все мероприятия, проводимые центром, проходили под руководством КСИР.

"На протяжении многих лет Иранское телерадиовещательное управление призывало к уничтожению государства Израиль и применению ядерного оружия", - сообщили в ЦАХАЛ.

"Армия обороны Израиля продолжит наносить удары по инфраструктуре иранского режима по всему Тегерану", - добавили военные.

Тем временем иранские СМИ сообщают, что нападению подверглась штаб-квартира иранской государственной телерадиокомпании IRIB.

Согласно сообщениям, телекомпания, несмотря на атаку, продолжает работу.

Хроника 28 февраля – 03 марта 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
КСИР Иран Израиль Тегеран ЦАХАЛ
