Израиль нанес удары по зданию государственной телерадиокомпании Ирана

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что нанесла удары по зданию телерадиокомпании Ирана.

"Некоторое время назад израильские военно-воздушные силы нанесли удар по центру связи иранского террористического режима и уничтожили его", - заявили израильские военные в своем телеграм-канале.

По их данным, центр использовался "силами иранского режима для продвижения военной деятельности под видом гражданской деятельности и активов, в дополнение к пропагандистской деятельности".

Уточняется, что все мероприятия, проводимые центром, проходили под руководством КСИР.

"На протяжении многих лет Иранское телерадиовещательное управление призывало к уничтожению государства Израиль и применению ядерного оружия", - сообщили в ЦАХАЛ.

"Армия обороны Израиля продолжит наносить удары по инфраструктуре иранского режима по всему Тегерану", - добавили военные.

Тем временем иранские СМИ сообщают, что нападению подверглась штаб-квартира иранской государственной телерадиокомпании IRIB.

Согласно сообщениям, телекомпания, несмотря на атаку, продолжает работу.