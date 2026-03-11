Пашинян попросил Евросоюз возобновить диалог с Грузией

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Премьер-министр Армении Никол Пашинян попросил Евросоюз возобновить политический диалог с Грузией в контексте важности будущего членства Армении в ЕС.

"На пути интеграции Армении в ЕС на данный момент самой большой проблемой является замороженная ситуация политического диалога между ЕС и Грузией. Грузия для нас является путем в Евросоюз", - сказал он, выступая в Европарламенте.

Он напомнил, что Армения приняла закон о начале вступления в ЕС после того, как Грузия получила статус кандидата в Евросоюз.

"Это сделало перспективу членства Армении в ЕС осязаемой. Наше ожидание и просьба, чтобы конструктивный процесс между Грузией и ЕС развивался. Это важно для Армении настолько, насколько важно и для Грузии", - сказал Пашинян.