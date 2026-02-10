Кобахидзе считает, что после восстановления диалога с Россией ЕС должен начать разговор с Грузией

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Грузинский премьер-министр Ираклий Кобахидзе назвал попытки Евросоюза наладить прямой диалог с Россией при игнорировании диалога с Грузией очередным проявлением двойных стандартов со стороны Брюсселя.

"Европейская бюрократия начала говорить о необходимости прямого диалога с Россией, но при этом до сих пор не восстановлен диалог с Грузией, остановленный Брюсселем по причине якобы пророссийского правительства в Тбилиси. Это двойные стандарты", - сказал во вторник журналистам Кобахидзе.

Он выразил надежду, что после восстановления диалога с Россией Евросоюз восстановит и прямой диалог с Грузией.

Контакты между Евросоюзом и Грузией были приостановлены в 2024 году, когда на парламентских выборах победила правящая партия "Грузинская мечта", которую в Брюсселе считают политической силой, поддерживающей Россию.