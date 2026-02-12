Президент Хорватии призвал политиков ЕС не выступать на митингах грузинской оппозиции

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Президент Хорватии Зоран Миланович в ходе визита в Грузию осудил участие политиков Евросоюза в оппозиционных митингах в этой стране и призвал ЕС поддерживать Грузию.

"Я прибыл в Грузию, чтобы выразить солидарность этой стране в ее стремлении восстановить свою целостность", - сказал Миланович после встречи с президентом Грузии Михаилом Кавелашвили.

Он назвал отношения между Грузией и Евросоюзом сложными, отметив, что страну "обвиняют в пророссийских позициях", но у него к этому "другое отношение".

"Грузия не имеет отношений с Москвой, но в то же время ее обвиняют в том, что она является агентом России. Я этого не понимаю, поэтому я и прибыл, чтобы узнать, что же здесь происходит", - сказал Миланович.

При этом президент Хорватии раскритиковал выступления политиков из ЕС на митингах оппозиции в Тбилиси. "Если эти политики прибыли бы в мою страну и выступили на митинге оппозиции, для меня это было бы неприемлемым", - сказал Миланович.

По его мнению, Грузия является экономически успешной страной и нужно поддерживать ее, а не ставить ей барьеры.

Со своей стороны, Кавелашвили рассчитывает, что визит Милановича придаст новый импульс развитию отношений между двумя странами. "К счастью, в Евросоюзе есть страны, которые не закрывают глаза на несправедливость, видят и объективно оценивают прогресс Грузии и вместо агрессивной риторики предпочитают диалог и дипломатию", - сказал грузинский президент.

Приезд Милановича стал первым официальным визитом в Грузию президента Хорватии.