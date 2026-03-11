Румыния разрешит США использовать свою базу для операции против Ирана

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Румыния даст согласие на размещение на военной базе "Девеселу" (Deveselu) ВС США и американской военной техники, необходимых для операций в Иране, заявил президент Румынии Никушор Дан. Об этом сообщает EFE.

Речь идет о размещении самолетов-заправщиков, оборудования слежения и спутниковой связи. Развернутые силы будут использоваться и для противоракетной обороны на юге страны, добавил Дан.

Такое решение принял совет, в который входят президент, премьер-министр и некоторые министры. Теперь его должен одобрить парламент Румынии.