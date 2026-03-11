Три стратегических бомбардировщика США вернулись в Великобританию после налета на Иран

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Группа из трех стратегических бомбардировщиков ВВС США B-1B Spirit выполнила очередную боевую миссию в небе над Ираном и в среду в полном составе вернулась на авиабазу Фэрфорд в Великобритании, по данным авиационного ресурса Military Air Tracking Alliance (MATA).

В общей сложности беспосадочный полет продлился более 16 часов. Боевая часть миссии выполнялась в темное время суток.

Каждый из самолетов B-1B Spirit способен нести 24 высокоточные планирующие авиабомбы JDAM (Joint Direct Attack Munition) с дальностью действия до 300 км.

Сейчас на авиабазе Фэрфорд в Англии размещена оперативно-тактическая группировка из 15 тяжелых американских бомбардировщиков, в том числе 12 самолетов B-1B Spirit и трех самолетов B-52H Stratofortress.

На минувшей неделе Великобритания дала официальное разрешение США использовать ее авиабазы Фэрфорд в Англии и на острове Диего-Гарсия в Индийском океане для ударов по Ирану.

Как следует из данных Пентагона и СМИ, стратегические бомбардировщики с начала операции против Ирана уже по меньшей мере девять раз использовались для нанесения мощных ударов по защищенным объектам размещения и хранения иранских баллистических ракет. Самолеты ранее в этих целях выполняли беспосадочные 37-часовые миссии с континентальной части США до Ирана и обратно. Теперь использование британских баз позволяет им значительно экономить время подлета к иранским целям.