Мелони назвала незаконными действия США и Израиля против Ирана

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Военная операция США и Израиля против Ирана нарушает нормы международного права, заявила в среду премьер-министр Италии Джорджа Мелони.

"В мире все больше односторонних действий, нарушающих международное право. И одно из них – это операция США и Израиля против иранского режима", - сказала она, выступая в сенате.

Мелони заверила, что Италия "не принимает и не будет принимать участие" в данном конфликте.

При этом она раскритиковала и иранскую сторону. Так, по словам Мелони, "мы не можем допустить, чтобы режим аятолл получил ядерное оружие, а также – ракеты, способные достать до Европы, Италии или же – еще дальше".

По словам Мелони, она готова участвовать в работе над восстановлением стабильности в Ближневосточном регионе, однако, по ее мнению, дипломатия не будет возможна "до тех пор, пока Иран продолжает атаки".

В конце февраля США и Израиль начали наносить удары по Ирану. Иранские военные в ответ начали обстреливать американские и израильское военные базы, а также – соседние арабские страны, которые, по мнению Тегерана, так или иначе содействуют ударам по иранской территории.